豐田汽車：財年凈利潤超越預期

（法新社東京10日電） 日本汽車製造商豐田汽車（Toyota）今天宣布2022財政年度凈利潤超出預期，同時預估未來一年的銷售和營收將改善，這代表供應鏈吃緊現象可能正在緩解。

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豐田汽車公布2022財政年度（2022年4月～2023年3月）凈利潤為2.45兆日圓（約181.2億美元），較前一年下降14%，但仍超越預估的2.36兆日圓。

豐田汽車預估，由於「半導體供應狀況改善和製造基地的努力」，未來一年的凈利潤將增長5%，達到2.58兆日圓。

這個汽車巨頭在2022年連續3年保住了銷售冠軍的寶座，但如同其他同業，豐田汽車也在努力對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及全球晶片短缺。

社長佐藤恆治告訴記者：「簡而言之，對於製造和交付車輛給我們的客戶來說，都是非常困難的一年。」

財務長宮崎洋一指出，從自然災害到晶片危機，都是上一個財政年度生產受限的原因，並承認「原物料價格飆漲」對公司的盈虧產生了影響。

宮崎洋一表示，豐田汽車之所以能超越預期，主要是製造廠和經銷商的努力，幫助公司在所有地區超越去年同期的銷售量。

在2022財政年度，豐田汽車在全球銷售超過1050萬輛汽車，其中包括日野汽車（Hino Motors）和大發汽車（Daihatsu）等子公司生產的汽車，預計下一個財政年度將大幅增加到1140萬輛。

宮崎洋一說：「隨着半導體的供需狀況改善，我們預計所有地區的銷售都會增長。」

東海東京研究所（Tokai Tokyo Research Institute）資深分析師杉浦誠司在豐田汽車發布財報前告訴法新社，產能的增加表示「半導體短缺的影響正在減弱」。

東京研究顧問公司TIW分析師高田悟補充，豐田汽車得益於「非常嚴謹地」建立了能抵禦地震等自然災害的系統。

今年稍早，豐田汽車宣布出人意表的管理高層人事異動，由53歲的佐藤恆治取代創辦人豐田喜一郎的孫子豐田章男出任社長。

© 2023 AFP