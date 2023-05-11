投資科技新創業失利 軟銀全年凈損逾2200億元

（法新社東京11日電） 日本軟銀集團今天公布年度財報指出，在公司大力投資的科技新創業歷經慘淡一年後，軟銀年度凈損超過9700億日圓（約新台幣2200億元）。

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軟銀集團（SoftBank Group）表示，截至今年3月31日的上個財年，年度凈損達到9700億日圓，銷售額為6兆5700億日圓，部分反映了旗下願景基金（Vision Fund）業務的重大虧損。

法新社報導，軟銀集團透過聲明指出，願景基金1號（Vision Fund 1）和願景基金2號（Vision Fund 2）受到全球科技股暴跌的衝擊。

聲明提到：「在全球股市疲軟的情況下，許多上市投資組合公司的股價在該財政年度下跌，儘管有幾家公司的股價在第4季上漲。」

根據彭博（Bloomberg News）報導，軟銀指出，這兩支基金虧損高達4兆3000億日圓（320億美元），創下歷史新高。

軟銀集團在一連串新創企業的投資中遭逢打擊，其中包含長期面臨困境的共享辦公室業者WeWork以及美國線上點餐外送平台DoorDash。

軟銀集團積極投資科技新創企業，並受到變化無常的市場力量影響。

東洋證券分析師安田秀樹在軟銀集團財報公布前告訴法新社：「軟銀集團的業績在很大程度上取決於股價。」

分析師擔心，還可能會傳來更多的壞消息。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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