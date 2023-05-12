寶萊塢電影在孟加拉上映 睽違逾半世紀解禁

（法新社達卡12日電） 印度寶萊塢天王沙魯克汗主演的電影「寶萊塢之絕地特工」今天在孟加拉上映，吸引數以千計影迷前往電影院觀看，也成為超過半世紀以來第一部在孟加拉上映的寶萊塢電影。

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法新社報導，特工題材動作片「寶萊塢之絕地特工」（Pathaan）今年1月在印度上映時大賣，不僅打破當地票房紀錄，也為沙魯克汗（Shah Rukh Khan）在全世界吸引一票粉絲。

然而，孟加拉自1971年脫離巴基斯坦獨立以來，當局就受到本國製片商的遊說，因而禁止印度電影在國內上映，儘管印度在孟加拉獨立戰爭時的立場是支持孟國。

18歲的霍森（Sazzad Hossain）在首都達卡的電影院外受訪表示，「我好興奮，因為孟加拉終於第一次有印度片上映了」。

他還說：「我們都是沙魯克汗的粉絲。我第一次可以透過大銀幕觀看他的電影。」

孟加拉本國電影因為品質低落，無法與寶萊塢聲光效果俱佳的大製作相比，難以吸引影迷觀看，屈指可數的知名影星也僅有年齡漸長的沙克布汗（Shakib Khan）。

部分電影院甚至必須偷偷播放違法色情片，以維持營運，但過去20年仍有超過1000家電影院關門大吉，有些改建成購物中心，有些則改為公寓。

曾是達卡最豪華的電影院「馬達米塔劇院」（Modhumita Cinema Hall），門外貼着最新上映的孟加拉電影海報，但前方坐着一群海洛因成癮者。

一名電影院員工說，「我很多年來沒看過這麼差的上座人數，只有幾排坐滿，這些本國片劇情太爛，根本沒人要看」。

孟加拉當局在2015年曾試圖解除印度片禁令，允許電影院放映兩部熱門寶萊塢電影「通緝令」（Wanted）和「三個傻瓜」（3 Idiots），但遭到本國電影明星抗議後，電影院被迫停止放映。

孟加拉政府上個月終於頒布法令，允許每年引進10部印度或南亞國家的電影在國內上映。

「寶萊塢之絕地特工」在孟加拉全國41家電影院上映。片商透露，在達卡有許多場次的電影票早就售罄。

© 2023 AFP