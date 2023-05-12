美債限、美中對話等因素夾擊 亞股跌多漲少

（法新社香港12日電） 亞洲股市今天受到多項因素影響，收盤走勢不一。交易商考量議題包括美中兩國進行了高層級官員對話、銀行業不確定性、美國政府債務上限及美國經濟出現更多放緩跡象。

廣告 繼續瀏覽後續

冀望美國聯邦準備理事會（Fed）終於要讓持續已久的升息行動暫歇的投資人，本周信心又稍微增強。因為數據顯示，4月美國消費者物價與躉售物價漲勢繼續減弱。

昨天出爐的另個數據，再為這些投資人注入希望。美國上周初次申請失業給付人數增至2021年10月以來新高，暗示勞動市場正出現一些鬆弛現象。

聯準會長久以來表示，有必要見到美國就業情況持續減弱及通貨膨脹率下降，才會考慮結束升息行動及研究是否調降借貸成本。

華府也傳出利多消息。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅本周連2日在奧地利維也納會談合計達8小時，兩大強權國家尋求在多項議題上緩和緊張關係，包括台灣問題和俄烏戰爭。雙方形容這場對談「具實質性與建設性」。這是中國偵察氣球1月底入侵美國領空導致雙邊關係再度惡化以來，美中高層首度會面。

投資人還關注美國政府債務上限問題。美國總統拜登（Joe Biden）與在野共和黨領袖間備受矚目的相關協商已經延後到下周；消息人士透露，雙方幕僚層級的討論持續有進展。

受到美中高官對談消息激勵，在美國股市掛牌的中國公司股價昨天表現良好；其中電商巨擘京東發布強健財報，拉擡科技股走勢。這股漲勢延續到今天香港股市同類股，京東在港股收盤勁揚逾7%，對手阿里巴巴收高2.4%。

然而，這仍不足以協助大盤守住多頭，港股收盤下跌0.6%，上海股市也收低1.1%。首爾、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市同樣收黑。

不過，東京股市收盤上漲0.9%，雪梨、威靈頓和孟買股市也收高。

© 2023 AFP