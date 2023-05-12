馬斯克推文 稱已覓妥新的推特執行長

（法新社舊金山11日電） 身兼特斯拉（Tesla）與推特（Twitter）執行長的馬斯克今天表示，他已為推特覓妥新執行長。

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在馬斯克（Elon Musk）買下推特多周後，推特用戶去年12月在一項非正式且缺乏科學依據的民調里以過半多數贊成馬斯克辭去推特執行長職務。

馬斯克（Elon Musk）今天推文稱已為推特找到新執行長，而且「她」大約6周後就會上任，還說自己角色「將轉成執行主席（exec chair）兼技術長（CTO），負責監督產品、軟體和系統操作者」。

馬斯克買下推特並自任執行長後被批評不顧正業，理應專心於特斯拉與太空探索科技公司SpaceX卻把心思擺去推特。

產業分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，馬斯克如今終於開始正視關於「這場推特噩夢」，明白想同時顧好運營推特、特斯拉和SpaceX是「不可能的任務」。

去年做出禁止推特用戶登載導向其他社媒網站連結的爭議性決定挨轟後，馬斯克同意只要找到「夠笨的人願意接手」，就交出執行長一職。

在去年12月馬斯克率性所做的民調里，參與投票的1700萬推特用戶里有57.5%的人贊成他辭掉執行長，馬斯克今天的人事宣布等於兌現自己諾言，雖然不夠及時。

知情人士指出，馬斯克洽商美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）負責全球廣告業務與拓展夥伴關係的高層雅克里諾（Linda Yaccarino）接推特執行長已近尾聲，此前兩人已討論好幾周，上月雅克里諾於邁阿密一場廣告活動還在台上訪問馬斯克。

外界認為去年以440億美元買下推特的馬斯克就算交出執行長一職也不會放鬆對推特經營。

© 2023 AFP