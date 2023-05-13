G7財長採取行動 今年推夥伴計畫分散供應鏈

（法新社新舄13日電） 七大工業國集團（G7）各國財政部長今天在財長會議後宣布，預計在今年啟動一個推動供應鏈多元化的夥伴計畫。G7領袖峰會將在下周登場。

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G7財長並沒有直接提到，這個新架構的動機是為了努力減少對中國和俄羅斯的貿易依賴。這項夥伴計畫的焦點擺在潔凈能源科技。

儘管如此，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在會見日本財長後，特別提及全球經濟近期所受的衝擊。

她告訴媒體記者：「俄羅斯對烏克蘭開戰引發的外溢效應，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的供應中斷，清楚說明供應鏈韌性與多元化的重要性。」

G7各國的財長與中央銀行首長強調，「迫切有必要解決...在高度集中化供應鏈當中現存的弱點」。他們在共同聲明中表示，希望「最慢在今年底前」與世界銀行（World Bank）合作推出這項夥伴計畫。

這個機制的名稱是「供應鏈韌性和包容性強化」（Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement，RISE），是以今年4月發布的指導方針為建構基礎。G7財長表示，這套計畫將提供「資金、知識與夥伴關係」給有興趣的開發中國家。

為期3天的G7財長會議在日本中部沿海城市新舄舉行，距離本月19至21日在日本廣島市舉行的G7領袖峰會僅相隔數天，峰會的首要議程預料會是對烏克蘭的支持及G7與中國的關係，此外也料將討論核武裁減和應對氣候變遷的行動。

G7財長在今天會議尾聲時也重申制裁俄羅斯的承諾，表示他們正在一同努力落實制裁，但並未宣布任何具體新行動來打擊規避制裁。

© 2023 AFP