歐元區2023年經濟成長預測上調至1.1%

（法新社布魯塞爾15日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天將2023年歐元區經濟成長預測調升至1.1%，也把通貨膨脹率預測上調至5.8%。

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歐盟執委會的春季預測結果較去年底公布的報告樂觀，不過通膨雖從紀錄高點下滑，仍「比預期中來得棘手」。

執委會將經濟成長預測上調0.2個百分點，來到1.1%。

歐盟經濟執行委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）在聲明中表示：「歐洲經濟現況比我們去年秋天預測的更好。」

「多虧我們堅決強化能源安全的努力、勞動市場的非凡韌性、供應吃緊情況緩解，我們得以避免冬季經濟衰退，預計今年和明年將適度增長。」

執委會也將20國組成的歐元區2024年經濟成長預測上調0.1個百分點，來到1.6%；由27國組成的歐盟2023年經濟成長預測也上調至1%左右，但仍低於歐元區。

另外，2023年歐元區通膨預測值也從上次預測的5.6%調高至5.8%。預料2024年消費者物價將回落至2.8%，但依舊高於歐洲中央銀行（ECB）的2%目標。

執委會的聲明示警：「通膨率依然很高，融資條件預計會進一步緊縮。」

「儘管歐洲央行和歐盟其他央行預料正接近結束升息循環，金融業最近的動蕩有可能為信貸取得成本和容易度增添壓力，並拖累投資成長，對住宅投資的衝擊尤甚。」

© 2023 AFP