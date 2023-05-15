美國債限協商有所進展 亞股大多收高

（法新社香港15日電） 美國能否提高政府債務上限、避免發生「災難級」債務違約，相關談判持續受到投資人關注。由於交易商普遍看好能達成協議，亞洲股市今天收盤大多上漲。

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美國提高債務上限談判持續有所進展，但民主黨人與共和黨人仍爭持不下。後者要求刪減預算以換取債限調高，白宮數月來則堅持國家信用不應作為談判籌碼。

不過美國總統拜登表示，他有信心政府債限將會獲得提高。市場交易商也普遍看好兩黨將達成一份協議。儘管如此，一些觀察家警告，單是存在美國債務違約的威脅，就持續影響投資人信心。

根據美國國會預算處（Congressional Budget Office）的說法，若沒達協議，美國面臨可能在6月15日債務違約的「重大風險」。

美國股市受到不確定性影響，三大指數上周收盤全數下跌。所幸亞洲股市本周開場大多寫下樂觀漲勢，一掃早盤走跌陰霾。

東京股市收高0.8%，香港股市勁揚1.8%，上海股市收漲1.2%，雪梨、首爾、新加坡和雅加達股市也都收紅。但台北、馬尼拉和曼谷股市收黑。

泰國昨天舉行國會大選，親民主的前進黨（Move Forward Party）與為泰黨（Pheu Thai）贏得勝利。泰銖兌美元彙價今天應聲上漲至5周高點。

© 2023 AFP