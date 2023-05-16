歐盟同意微軟收購遊戲巨擘動視暴雪

（法新社布魯塞爾15日電） 歐洲聯盟（EU）今天為美國科技巨頭微軟以690億美元收購美國遊戲巨擘「動視暴雪」開了綠燈。就在幾周前，英國競爭監管機構否決此收購案。

廣告 繼續瀏覽後續

這筆收購案在美國也受到威脅。去年美國聯邦貿易委員會（FTC）發動法律行動阻止微軟（Microsoft）收購，這是有史以來，華盛頓為阻止科技業合並採取的最大幹預措施之一。

微軟去年初發起對動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）的巨額收購，以創建僅次於中國騰訊和日本索尼（Sony）的世界第3大遊戲公司，引發反托拉斯的疑慮。

動視暴雪的熱門遊戲包括「糖果傳奇」（Candy Crush）和「魔獸世界」（World of Warcraft）。如果收購案繼續進行，將是有史以來最大的遊戲界交易。

歐盟強大的反壟斷機構歐盟執行委員會（European Commission）表示，批準的條件是「微軟完全遵守之前許下的承諾」。

歐盟執委會在聲明中補充說：「這些承諾完全解決了委員會點出的競爭憂慮，代表雲端遊戲的重大改進。」

歐盟執委會表示，如果微軟兌現承諾，玩家將可在歐洲任何雲端遊戲平台上玩動視暴雪的遊戲。

© 2023 AFP