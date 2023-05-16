美國債限協商進展堪憂 亞股走勢不一

（法新社香港16日電） 美國兩黨國會議員的提高政府負債上限談判距離達成共識仍遙遠，令投資人益發擔憂；加上中國連串經濟數據不如預期，顯示復蘇仍有難度。亞洲股市今天收盤走勢不一。

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儘管外界普遍預期，美國朝野將達成提高債限協議；但共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）昨天警告，雙方幕僚層級會議「毫無成效」，且「距離達成結論還天差地遠」。

共和黨人要求刪減政府支出，作為同意通過提高債限法案的條件；但民主黨人則要求「單純」提高債限法案，不附帶任何條件。

美國總統拜登預定今天在白宮與麥卡錫等國會領袖會面。而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨天則再度示警，美國政府很可能在6月1日現金告罄，意味將無法履行償債義務，進而可能爆發破壞力強大的債務違約。

另一方面，中國今天公布的最新零售銷售、工業生產和固定資產投資數據都遜於預期，令外界更加認為，這個全球第2大經濟體經曆數年嚴格防疫清零措施打擊後，要恢復活力仍困難重重。

上海股市今天收盤下跌0.6%，香港股市持平，雪梨、新加坡、曼谷、雅加達和孟買股市也全數收黑。但東京股市收高0.7%，首爾、台北、威靈頓和馬尼拉股市同樣收紅。

© 2023 AFP