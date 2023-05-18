英國電信集團預計裁員 2030年之前砍逾5萬人

（法新社倫敦18日電） 為削減營運成本，總部設在倫敦的電信服務商「英國電信集團」（BT Group Plc）今天宣布，將在2030年前裁員多達5萬5000人。

廣告 繼續瀏覽後續

英國電信集團目前僱用了13萬名員工，其中包含3萬名約聘人員。集團指出，2030年3月結束的財政年度之前，會將這個數字降至7萬5000人至9萬人之間。

通膨率飆升削弱了全球經濟，使臉書（Facebook）母公司Meta在內的全球科技業紛紛於今年裁掉數以萬計員工，英國電信集團今天也加入了裁員行列。

英國電信集團執行長揚森（Philip Jansen）表示，完成光纖布線、工作數位化、採用人工智慧（AI）和簡化公司架構後，集團便能在2020年代末之前，靠着更少的員工和大幅降低的成本基礎來運作。

這間公司在揚森的領導下正進行轉型，不僅要建立全國光纖網路，也推出高速5G行動網路服務。

揚森說道，在光纖建設完成且關閉3G網路後，將會加速裁員進度。

揚森告訴記者：「這是滾動式的（裁員）計畫，但會是5至7年的實施區間。」

英國電信集團今天也公布，截至3月的財政年度，凈利潤飆升50%至19億英鎊；稅前利潤較前一年下滑12%至17億英鎊，而營收下降了1%，來到207億英鎊。

© 2023 AFP