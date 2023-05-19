投資人持續買進延續漲勢 日經指數創下逾30年最高點

（法新社東京19日電） 日圓走貶以及市場樂觀看待美國調高舉債上限的談判將可成功化解違約危機，東京股市日經指數今天創下逾30年來最高點。岩井日星證券公司說，投資人持續買進延續了漲勢。

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日經225指數上漲234.42點或0.77%，來到30808.35點；東證股價指數上漲3.84點或0.18%，來到2161.69點。

由於零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）財報優於預期，投資人又看好人工智慧的未來獲利，美股3大指數齊漲，帶動日股投資人信心；開盤時，日圓走軟對市場來說也是一個好消息。

美元兌日圓彙率為138.18日圓，紐約彙市為138.68日圓。

岩井日星證券公司（IwaiCosmo Securities）說，雖然「對短期狂熱現象的擔憂抑制了部分漲勢，但『手上沒有日股』的相關風險激勵投資人再買進，因此延續了漲勢」。

收盤時，日經225指數站上30808.35點，是自1990年8月以來最高點。 主要股票中，東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）上漲0.87%達1萬8530日圓；經營服裝品牌優衣庫（UNIQLO）的迅銷公司（Fast Retailing）上漲2.18%達3萬4090日圓；汽車製造商豐田（Toyota）上漲0.20%達1959.5日圓。

索尼集團（Sony Group）則下跌0.94%，收在1萬3590日圓。

© 2023 AFP