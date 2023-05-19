美國舉債上限談判前景看好 亞股多收高

（法新社香港19日電） 在全球股市反彈的基礎上，亞洲多數股市今天走揚。投資人愈來愈看好美國國會將敲定一項協議，提高舉債上限，避免發生災難性的債務違約。

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由於對中國經濟的憂心，香港和上海股市走低。

在美國國會山莊（Capitol Hill）數周的冗長談判後，國會領袖似乎準備在政府6月1日用盡現金之前向國會議員提出一項提案。

這也帶動華爾街3個主要指數的上漲，延續17日超過1%的漲幅。

在亞洲，儘管數據顯示日本通貨膨脹仍然遠高於日本央行目標、增加央行緊縮貨幣政策的壓力，但東京股市今天再度走揚，日經指數飆升到30多年來新高。

雪梨、首爾、新加坡、孟買、台北、馬尼拉、威靈頓和雅加達股市也都上漲。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「儘管還沒有正式簽署協議，但在華盛頓的政策制定者聲稱提高美國債務上限的法案可能在下周登場，國會山莊可望敲定協議已足以讓投資者歡呼。」

但香港股市下挫超過1%，原因是電商巨擘阿里巴巴集團公布的收益低於預期，這加劇投資人憂心中國經濟和消費需求停滯不前，引發科技股大幅下跌。

上海股市也下跌，投資人正關注中國人民銀行在一系列低於預期的經濟數據公布後，是否推出任何新的刺激經濟措施。

© 2023 AFP