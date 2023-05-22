中國宣布禁止採購美光產品 公司稱評估後續行動

（法新社北京21日電） 中國網信辦今晚宣布，美國美光公司產品存在較嚴重網路安全隱患，中國國內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品。美光公司隨即表示，將評估後續行動並與中國當局討論。

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中國網信辦稱，審查發現，美光公司（Micron）產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全。為此，網路安全審查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。

中國網信辦表示，按照「網路安全法」等法律法規，中國國內關鍵資訊基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

此舉象徵美中間激烈的晶片戰進一步升高。美國希望阻止中國取得先進半導體，中方3月間對美光在中國銷售的產品啟動網路安全審查以反制。

美光發布聲明說，已接獲中國網信辦通知上述審查結論，美光將評估結論內容與後續行動。

記者詢問美光是否會提出申訴時，美光發言人表示：「我們期待繼續與中國當局進行討論。」

根據公司資訊，美光去年營收達308億美元，其中約10%來自中國。不過，分析師指出，美光在中國銷售的產品有很大部分是由外國製造商購買，目前還不清楚網信辦的決定是否會影響這些外國買家。

© 2023 AFP