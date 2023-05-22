美國舉債上限協商前 亞洲股市多收高

（法新社香港22日電） 美國總統拜登與國會領袖即將對舉債上限進行協商，民主共和兩黨仍意見分歧，但也相信雙方能達成協議，避免災難性的債務違約。在舉債上限協商前，亞洲股市今天大多收高。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，拜登在七大工業國集團（G7）廣島峰會結束後回國，今天將在白宮與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）針對舉債上限進行協商。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）警告，美國政府可能最快在6月1日就耗盡現金。

但各界普遍預期，美國兩黨終將達成協議。拜登先前堅稱他不會屈服於削減開支的要求，指稱那些要求「坦白說，令人難以接受」，並稱「對方該是跳脫他們極端立場的時候了」。

麥卡錫先前曾表示，他的立場仍未改變。他曾推文說：「華盛頓不能繼續花我們沒有的錢來犧牲後代子孫。」然而，他在與拜登通話後告訴記者：「我相信這是富有成效的通話。」

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「看起來很有可能在6月初之前達成全面協議，但確切時間很難預測。」

此外，市場情緒受到提振，也因為鹹信美國聯邦準備理事會（Fed）下次會議將維持利率不變，以及拜登稱中美關係應該「很快」可以開始解凍。

東京股市日經225指數上揚0.9%，收31086.82點，創33年新高；香港恆生指數揚升1.2%，收19678.17點；上海證券交易所綜合股價指數上漲0.4%，收3296.47點。

首爾、新加坡、孟買、台北、雅加達及曼谷股市也收高，但雪梨、馬尼拉及威靈頓股市收跌。

© 2023 AFP