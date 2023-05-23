美舉債上限協商具成效 亞股不賞臉漲跌互見

（法新社香港23日電） 亞股今天漲跌互見，投資人關注美國舉債上限協商。美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫表示，他們就債務上限問題舉行的會談雖然「頗具成效」，但仍未達成協議以避免災難性的違約。

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美國的債務違約時限逐漸逼近，由於各界擔心美國未能提高舉債上限將衝擊市場和全球經濟，美國民主共和兩黨在舉債上限協商的對峙，已成為股市交易大廳的關鍵話題。

數月的談判仍未能打破僵局，提高目前31.8兆美元的債務上限，但在拜登和麥卡錫（Kevin McCarthy）一對一會談後，事情似乎正朝着正確的方向發展。

雖然雙方同意必須避免讓美國債務違約，但他們在某些問題上仍有分歧。民主黨人士希望堵住稅收漏洞以增加收入，而共和黨人士則呼籲削減開支。

不過，人們普遍認為，最終會達成協議。

NFJ投資集團的麥金尼（Burns McKinney）告訴彭博電視（Bloomberg Television）：「現在，雙方可能會繼續各擺姿態，但最終，問題可能會在最後一刻解決。」

「我們預計短期內的波動會加劇。」

在華爾街股市本周首日交易漲跌互見後，亞洲股市今天早盤走高，但無法維持漲勢。

東京、香港、上海、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市下跌，新加坡、首爾、台北、孟買和雅加達股市小幅走揚。

日股基準日經指數下跌0.4%，來到30957.77點。港股恆生指數走低1.3%，來到19431.25點。上海綜合股價指數下滑1.5%，來到 3246.24點。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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