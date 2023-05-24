亞股多收跌 美債上限協商卡關

（法新社香港24日電） 美國債務上限協商卡關，引發投資人憂心美國爆發債務違約，亞洲股市今天大多隨着前一天的華爾街股市跌勢收低。 目前市場焦點鎖定華府，美國總統拜登（Joe Biden）和聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）展開了一連串協商，試圖尋求將聯邦舉債上限由目前的31.8兆美元上調。

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（法新社香港24日電） 美國債務上限協商卡關，引發投資人憂心美國爆發債務違約，亞洲股市今天大多隨着前一天的華爾街股市跌勢收低。 目前市場焦點鎖定華府，美國總統拜登（Joe Biden）和聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）展開了一連串協商，試圖尋求將聯邦舉債上限由目前的31.8兆美元上調。