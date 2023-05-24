與博通合作 蘋果將投入數十億美元發展美製5G組件

（法新社舊金山23日電） 蘋果公司（Apple Inc.）今天宣布將與美國科技公司博通（Broadcom Corp.）合作，投入數十億美元來製造用於無線連接高速5G電信網路的「尖端」元件。

（法新社舊金山23日電） 蘋果公司（Apple Inc.）今天宣布將與美國科技公司博通（Broadcom Corp.）合作，投入數十億美元來製造用於無線連接高速5G電信網路的「尖端」元件。

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蘋果並未具體說明將投入多少億美元在與博通結盟的計畫，但表示這是對美國經濟投資承諾的一部份。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一份聲明中表示：「我們很高興能做出承諾，發揮美國製造業的獨創性、創造力和創新精神。」

庫克說道：「所有的蘋果產品都仰賴美國本土設計和製造的技術，我們將繼續擴大對美國經濟的投資，因為我們對美國的未來有着不可動搖的信心。」

根據蘋果公司，這一聯盟的計畫將包括在美國設計與製造精密射頻組件和其他「尖端無線連接」零組件。

蘋果表示：「5G技術正在形塑下一代消費性電子產品的未來，而蘋果將投入數百億美元在美國發展相關領域。」

蘋果正在實現2021年做出的承諾，當時這個矽谷科技巨頭表示計畫5年內在美國經濟投資4300億美元。

蘋果表示，這些投資包括將資金投入於資料中心、資本計畫和供應商。

© 2023 AFP