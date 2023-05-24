英國4月通膨年增8.7% 13個月以來新低

（法新社倫敦24日電） 英國今天公布的官方數據顯示，英國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升8.7%，單月 CPI 年增率創下13個月以來的新低，其中能源價格遠低於去年4月。

（法新社倫敦24日電） 英國今天公布的官方數據顯示，英國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升8.7%，單月 CPI 年增率創下13個月以來的新低，其中能源價格遠低於去年4月。

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英國國家統計局（ONS）在聲明中說，4月通膨年增8.7%，較3月的10.1%放緩，是自去年8月以來首度低於10%。

4月通膨年增8.7%，是自去年3月以來的最低水準，當時是7.0%。

英國國家統計局首席經濟學家費茲納（Grant Fitzner）表示：「然而，整體物價仍遠高於去年同期，食品價格漲幅接近歷史新高。」

儘管大幅下降，但4月通膨年增8.7%仍高於英國央行英格蘭銀行（Bank of England, BOE）預測的8.4%。

英國4月通膨年增8.7%也是七大工業國集團（Group of Seven）這些富裕經濟體中最高的國家，七大工業國集團還包括加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國。

4月的8.7%通膨率距離英格蘭銀行設定的2.0%通膨率仍然很遙遠，而英國政府已表示，預估通膨率將在年底下降到大約5.0%。

英國4月通膨率數據發表的前一天，國際貨幣基金（IMF）對英國經濟的預測發生重大轉變，在預測英國今年經濟萎縮僅1個月後，國際貨幣基金預估英國今年經濟將出現成長。

國際貨幣基金在最新的展望文件中說，預計2023年英國經濟將成長0.4%，主要受惠於能源價格的走跌。

© 2023 AFP