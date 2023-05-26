美國債限協商傾向樂觀 亞股漲多跌少

（法新社香港26日電） 投資人看好美國國會議員更接近達成提高政府負債上限協議，為股票交易場內注入樂觀氣氛，亞洲股市今天收盤漲多跌少。但隨着美國避免債務違約災難的期限逼近，投資人仍感不安。

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儘管美國總統拜登與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）本周稍早皆對債限協商表示樂觀，但投資人對於華府協商進度緩慢仍感到擔憂，使得近幾日股市表現受到打擊。

拜登昨天重申，儘管朝野協商爭吵不斷，但他承諾「不會發生債務違約」。拜登並表示，他與共和黨談判領袖麥卡錫的對話持續「有所收穫」。

麥卡錫也表達在6月1日期限前達成提高債限協議的決心。美國財政部已警告，過了這個日期美國政府就會現金告罄，無法再履行償債義務。

有媒體報導，美國朝野已朝向達成協議更加接近，協議內容除了包括提高政府負債上限，也會讓政府支出在2年內受制於上限規定。

美國華爾街股市昨天走勢不一。拜晶片業巨擘輝達（Nvidia）發布優異財測帶動科技股上揚之賜，那斯達克指數與標普500指數雙雙收高。

亞洲股市今天收盤多數上漲。東京股市受到日圓彙價和通貨膨脹雙雙走軟激勵，終場上揚0.4%；上海股市也收高0.4%，雪梨、首爾、台北和孟買股市同樣收紅。

但威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市收跌。新加坡股市收在平盤。香港股市則因佛誕節休市。

© 2023 AFP