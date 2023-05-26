美國4月PCE漲幅彈回4.4% 6月升息機率增

（法新社華盛頓26日電） 今天公布的數據顯示，美國聯邦準備理事會（Fed）最密切關注的通貨膨脹指標個人消費支出物價指數（PCE）4月漲幅攀升，一反近期降溫趨勢，使得聯準會6月再度升息的機率增。

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美國商務部公布，4月美國PCE較去年同期上漲4.4%，漲幅較3月的4.2%升溫，且是今年1月以來首見上揚，歸咎於服務、糧食與貨品物價較一年前顯着上漲。

根據美國商務部的說法，4月美國PCE與前月相比，漲幅也增加。

去除波動的糧食與能源物價後，4月美國核心PCE年增率同樣回升至4.7%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾表示，美國央行正在採取「以數據為本的方式」來做出下一次貨幣政策決定。聯準會將在6月會議評估，為了讓美國通膨率降回其長期目標2%，是否有必要再次調升利率。

分析師一直密切關注聯準會利率決策委員會成員發表的言論，以尋找官員如何解讀最新經濟數據的線索。

包括鮑爾在內，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）的一些委員曾暗示，至今升息幅度或許已經遠足以讓通膨降溫；但達拉斯聯邦準備銀行（Dallas Fed）總裁羅根（Lorie Logan）等一些其他委員則曾經表達，較支持在6月14日結束的政策會議中再次升息。

© 2023 AFP