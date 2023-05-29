美債協議達成 亞股漲多跌少

（法新社香港29日電） 美國總統拜登與聯邦眾議院議長麥卡錫昨天達成提高政府負債上限的協議，避免發生後果嚴重的債務違約。亞洲股市今天收盤大多數應聲上揚。

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拜登與麥卡錫（Kevin McCarthy）經過數周爭論後，宣布終於達成一份債限協議。他們並呼籲兩黨國會議員在6月5日美國政府現金告罄前投票通過協議。

不過，由於法案內容仍有許多很可能激怒民主黨人和共和黨人的部分，因此股票交易場上仍飄散一些不安氣氛。

投資人目前暫時抱持樂觀情緒，因為債限協商有突破性進展，使得美國債務違約的威脅解除。經濟學家先前警告，美債違約可能重創全球經濟、造成市場動蕩。

協商出的法案將美債上限暫時提高2年至2025年1月1日，並納入會受一些共和黨人歡迎的聯邦政府支出刪減。但法案並未包括右翼人士想得到、但進步派民主黨人會反對的大砍政府支出。

美國華爾街股市上周收盤在債限協議希望濃厚下，三大指數全數上漲。亞洲股市本周開場接棒走揚。

東京股市收盤上漲1.0%，上海股市收高0.3%，雪梨、台北、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也全數收紅。

但香港股市收盤下挫1.0%，新加坡和雅加達股市也收低。首爾股市因韓國國定假日補假休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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