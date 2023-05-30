投資人關注提高美債上限表決 亞股走勢分歧

（法新社香港30日電） 亞洲股市今天走勢分歧，投資人密切關注美國提高舉債上限的進度，交易小心翼翼。預計美國國會將在本周表決提高美國債務上限協議，以避免會造成痛苦後果的債務違約局面。

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經過多日談判，美國總統拜登與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上周末終於達成協議，將提高美債上限至2025年1月，協議並送國會表決。

這個消息讓市場鬆了口氣，但現在兩位領導人必須說服雙方猶豫不決人士支持這項協議，預計眾議院將在明天投票，然後是參議院。

華爾街股市逢美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市，沒有產生影響，亞洲股市今天漲跌互見。

疫情解封後中國經濟復蘇的力道減退，對中國經濟的憂慮加劇，帶動香港和上海股市近期跌勢，但這兩個股市今天都以小漲作收，而東京、新加坡、首爾和孟買股市也走揚。

但雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市走弱。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）說：「關於美國債務上限的投票預計將從31日開始，似乎有足夠的支持來通過。」

然而，分析人士指出，雖然債務上限問題解決將讓市場少一個擔心的問題，但如今對流動性的擔憂可能會打壓市場情緒。

他們說，美國財政部將需要出售超過1兆美元的國庫券來補充其資金，這意味着大量的銷售將吸走銀行業的現金，並給經濟帶來新的壓力。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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