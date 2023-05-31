亞股全面挫跌 共和黨強硬派揚言擋美債限法案

（法新社香港31日電） 美國提高債務上限法案即將在聯邦眾議院進行全院表決，市場憂心共和黨強硬派議員投下反對票而引發災難性債務違約、重創原已脆弱的全球經濟，亞洲股市今天全面挫跌。

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中國疫後經濟復蘇跡象進一步消退，增添交易大廳的悲觀氣氛；此外，美國聯邦準備理事會（Fed）下月可能再度升息，也拖累亞股表現。

美國財政部已警告，若未能在6月5日前提高聯邦舉債上限，國庫將告罄，政府將無現金償還債務。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和美國總統拜登達成債務上限協商，他對債限法案在眾院過關有信心。但「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員羅伊（Chip Roy）說：「共和黨人不該投票贊成。這是個糟糕的協議。沒人投票給我們是為了再增舉債4兆美元而無所獲。」

CMC市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）指出，信評公司已「摩拳擦掌準備砍美國的債信評等」。

但眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）仍深具信心，他告訴彭博電視：「我們將可讓這個法案在明天通過終點線。」

隨着眾議院今天稍晚將進行全院表決，緊張不安的投資人出脫風險資產，拖累亞股挫跌。

中國領導人雖努力快速提振經濟成長，但最新數據顯示上月中國製造業活動進一步萎縮，也對市場信心造成影響。

日股基準日經225指數收跌1.4%，來到30887.88點。港股恆生指數收挫1.9%，來到18234.27點。上海綜合股價指數收跌0.6%，來到3204.56點。

至於其他亞股也一片慘綠，雪梨、首爾、曼谷、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市都收跌。

© 2023 AFP