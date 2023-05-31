歐洲央行：升息考驗歐元區家庭和企業的韌性

（法新社法蘭克福31日電） 歐洲中央銀行（European Central Bank）在今天公布的報告中說，為對抗通貨膨脹而提高利率，以及信貸條件收緊，正在「考驗歐元區家庭和企業的韌性」。

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歐洲中央銀行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）在隨着「金融穩定評論」（Financial Stability Review）發表的聲明中說：「隨着我們緊縮貨幣政策以對抗高通膨，這可能會顯出金融體系的脆弱性。」

歐洲央行從去年7月以來，已將其基準利率上調前所未有的3.75個百分點，試圖降低歐元區20個國家迅速上漲的消費物價。

這份每年出版2次的報告中說，儘管經濟狀況「略有改善」和能源價格下跌，但更高的借貸成本和更嚴格的信貸條件「正在考驗歐元區企業、家庭和主權國家的韌性」。

報告中指出，2023年第1季對新貸款的需求急劇下降，尤其是抵押貸款的需求。

報告中示警，「如果抵押貸款利率上升使得需求日益減少，目前房地產市場的「修正」「可能會失序」。

報告中說，金融市場和投資基金也「容易受到失序調整的影響，特別是對經濟衰退的憂心再度出現的情況下」。

歐洲央行表示，歐元區銀行3月良好地因應數家美國銀行倒閉、以及瑞士銀行集團（UBS AG）收購瑞士信貸（Credit Suisse）造成的動蕩，這在很大程度上要歸功於歐元區銀行「強大資本和流動性」。

戴金多斯說：「這些事件強有力地提醒人們，確保銀行體系基本面健全的重要性。」

© 2023 AFP