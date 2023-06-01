專機飛離上海 馬斯克結束中國之行

（法新社上海1日電） 航班追蹤數據顯示，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的私人飛機今天從上海起飛，飛往美國德州。在中國訪問期間，這位電動車巨頭表示希望在中國這個全球最大電動車市場拓展業務。

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由中國主要國營航空公司支持的「航旅縱橫」（Umetrip）數據顯示，馬斯克（Elon Musk）的私人飛機在上午11時過後從上海虹橋國際機場起飛。

馬斯克的專機飛往美國德州奧斯汀（Austin），那裡是特斯拉總部所在。

這位機智活躍的的巨頭是世界上最有錢的人之一，他結束3年多來的首度中國之行。

特斯拉對外事務副總裁陶琳在微博發文顯示，馬斯克在昨天晚上參觀特斯拉位於上海郊區的工廠並會見員工。

馬斯克昨天上午在北京會見商務部長王文濤，馬斯克讚揚中國的「活力和承諾」，並說「對中國市場充滿信心」。

馬斯克和特斯拉沒有就這次中國之行發表任何聲明，也沒有回應法新社置評請求。

根據中國外交部的說法，這名億萬富翁在中國擁有廣泛的商業利益，並在5月30日告訴外交部長秦剛，他的公司「願意繼續擴大在中國的業務」。

馬斯克在中國的工作引起華盛頓的關注，美國總統拜登去年11月說，馬斯克與其他國家的合作和技術關係都值得探究。

© 2023 AFP