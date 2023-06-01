歐元區5月通膨降至6.1% 物價壓力仍未真正紓解

（法新社布魯塞爾1日電） 歐盟統計局（Eurostat）今天出爐的最新數據顯示，歐元區4月通膨意外攀升後，5月降至6.1%。不過，歐洲消費者的物價壓力要真正紓解，還得再等等。

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歐元區5月消費者物價指數（CPI）增幅自4月的7.0%降至6.1%，仍遠高於歐洲中央銀行的通膨目標2%。

歐盟最大經濟體德國5月通膨則自4月的7.6%降至6.3%。德國經濟目前陷入衰退。

至於歐盟第2大經濟體法國，5月通膨則從4月的6.9%降至6.0%。

食品和酒精飲料價格5月攀升12.5%，低於4月的13.5%，是推升區域通膨的主要因素。

5月能源價格則出現滑降，減幅為1.7%，相較之下，4月能源價格增幅2.4%。這反映了天然氣市場供給過剩，而歐洲目前正邁向夏季。歐洲對俄羅斯化石燃料的依賴已降低。

歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）昨天預告歐元區通膨正在減緩，是正面消息，但強調「我不會說勝利在望」。

歐洲央行自去年7月以來，累計升息3.75個百分點，升息幅度前所未見，以平抑飆高的消費者物價。

© 2023 AFP