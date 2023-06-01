歐洲央行總裁：將持續升息 但步調放緩

（法新社法蘭克福1日電） 歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，由於歐元區通膨仍然「過熱」，歐洲央行將繼續升息，但步伐將會放緩。

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拉加德在德國漢諾威（Hanover）舉行的一場銀行業會議上表示：「我們正接近巡航高度，但還沒有到達，這意味我們需要繼續攀升，但速度不再那麼快。」

今天公布的最新數據顯示，受能源價格降溫影響，歐元區5月份通膨率大幅下降至6.1%，但這個數字仍遠高於歐洲央行設定的2%目標。

拉加德說：「通膨還是太高。」

拉加德指出，為抑制通膨，歐洲央行以「有史以來最快的速度」採取行動，自去年7月以來已將利率提高3.75個百分點。

她說：「真正的問題是：我們還需要調高多少？」

根據拉加德的說法，儘管俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源價格飆升在近期有所回落，但現在更高的薪資要求正成為通膨的重要驅動力。

近來歐洲各地的勞工一直呼籲加薪，以協助彌補不斷上漲的生活成本。拉加德說，這在歐洲最大經濟體德國「尤為明顯」，近月來德國工會也已實現大幅加薪。

歐洲央行將於6月15日公布下一個貨幣政策決定，觀察人士預計將升息25個基點。

© 2023 AFP