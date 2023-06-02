聯準會可望暫停升息 亞股走揚

（法新社香港2日電） 投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）本月會議不調升利率、好讓央行官員評估一年多來貨幣緊縮政策帶來的衝擊，亞洲股市今天收盤應聲勁揚。

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美國朝野經過數月爭執後，聯邦參議院終於通過一份暫停聯邦債務上限的法案，準備交由總統拜登簽署。在美債違約的疑慮解除下，市場注意力再度回到聯準會打擊通貨膨脹率居數十年高點的努力。

昨天公布的數據顯示，5月美國民間新僱用人數下降，但仍優於分析師預期；薪資成長則連續第2個月放緩。消息受到股市交易商歡迎。

這些數據也為今天稍晚將發布且較受關注的美國5月非農業就業報告帶來好兆頭。後者是聯準會做利率決定時的重大參考指標之一。

美國貨幣決策官員曾經表示，若要讓他們能夠停止調高借貸成本，關鍵因素包括美國勞動市場走軟及通膨降溫許多。

聯準會本月稍晚會議可能創一年多來首度暫停升息的希望本已濃厚，如今又有2位央行官員的發言增添市場樂觀情緒。

費城聯邦準備銀行（Philadelphia Fed）總裁哈克（Patrick Harker）主張，央行官員應該「至少這次會議跳過升息」。

獲提名出任聯準會副主席的理事傑佛森（Philip Jefferson）也說，停手可供官員評估過往升息帶來的衝擊，但不代表緊縮循環停止。他的意見往往與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一致。

香港股市今天在科技股帶動下收盤勁揚4.0%，在亞洲股市當中領漲。東京股市收高1.2%，上海股市收漲0.8%，雪梨、首爾、台北、曼谷和馬尼拉股市也全數收紅。

© 2023 AFP