（法新社香港5日電） 美國上周公布的最新就業數據升高聯邦準備理事會（Fed）本月將暫停升息的預期心理，亞洲股市今天延續全球股市的漲勢。

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美國最新出爐的就業數據，以及國會終於通過債務上限法案，避免美債陷入違約，加上媒體最新報導顯示，中國有意再對房地產伸出援手，都對市場心理帶來提振。

美國2日公布上月新增就業33萬9000人，大幅超乎預期，顯示儘管聯準會升息一年多來，勞動市場仍強勁，華爾街股市應聲飆漲。

然而，就業報告也顯示薪資僅溫和上漲，對通膨造成較小的壓力。

分析師指出，「恰如其分」的數字，意味着經濟未面臨立即性衰退風險，可望提供聯準會按兵不動的空間。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出：「美國債務上限法案過關，加上剛剛好的就業數據，仍有利於聯準會6月暫停升息。而中國可能考慮進一步對陷入困境的房地產業伸出援手，升高市場風險情緒。」

市場重返信心也讓有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）一度跌到15以下，回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前水準。

亞洲股市今天多數收高，日股日經225指數收盤勁揚2.2%，來到32217.43點，再創30年新高。港股今天延續2日大漲4%的漲勢，恆生指數收漲0.8%，來到19108.50點。上海綜合指數收盤微漲0.1%，來到3232.44點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、首爾、馬尼拉和雅加達股市皆收漲。

© 2023 AFP