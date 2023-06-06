連日勁揚後漲勢疲軟 亞股多數收低

（法新社香港6日電） 亞洲股市經歷連續2個交易日勁揚後，今天轉為走勢分歧。一方面獲利了結賣壓湧現，另方面投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）本月會議跳過升息的機率。

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全球股市漲勢昨天在歐美股市遭遇阻礙，利空來自美國服務業活動數據低於應有水準，暗示美國經濟關鍵領域走弱。

此外，分析師警告，美國政府負債上限問題如今解除後，美國財政部預料會在市場發售大量債券，以籌資填補財庫；這將吸走金融體系內的現金，為股市帶來流動性壓力。

2日公布的5月美國就業報告呈現「恰到好處」（Goldilocks）情況，不會太好也不會太壞，意味美國經濟並非正在面臨立即衰退風險，讓聯準會在下周會議仍有空間維持貨幣政策不變。

不過觀察家指出，聯準會決策官員對於接下來貨幣政策規畫，仍存在一些意見分歧。而本月做出政策決定的前一天，美國最新消費者物價指數（CPI）將出爐，這也可能影響決策官員投票。

亞洲股市今天走勢不一。香港股市早盤一度勁揚超過1%，終場逆轉收跌0.1%。雪梨股市收盤挫跌逾1%，因澳洲央行宣布升息1碼。上海股市收挫1.2%，馬尼拉、曼谷和雅加達股市同樣收黑。

但東京股市收高0.9%，新加坡和台北股市也收紅。

© 2023 AFP