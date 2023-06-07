中俄5月貿易額創俄烏戰爭後新高

（法新社北京7日電） 根據中國海關總署今天公布的數據，隨着北京加強對被制裁盟友俄羅斯的支持，中國與俄國間的貿易總額在5月飆升至莫斯科當局對烏克蘭發動戰爭以來的最高紀錄。

廣告 繼續瀏覽後續

中國海關總署公布的資料顯示，中俄兩國間的5月貿易額來到205億美元；其中，中國自俄國進口貨物的金額為113億美元。

官方沒有詳細解釋這些數據，但資料中也能看到，中國的出口額出現自2月以來首次下降，打斷了疫情後復蘇帶來的連續2個月增長趨勢。

受到全球通貨膨脹、他國經濟衰退和美中地緣政治緊張局勢影響，削弱了對於中國產品的需求。

但中國與俄國的貿易卻扭轉了北京當局的逆勢。

根據中國海關總署資料，中國是俄國最大的貿易夥伴，雙方貿易額在去年達到創紀錄的1900億美元。

在3月一場峰會上，為慶祝兩國「無上限」的夥伴關係，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）確立在2023年將雙邊貿易額提升至2000億美元的目標。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）上月表示，俄國今年對中國的能源輸送可望成長40%。

儘管北京當局聲稱在俄烏戰爭中保持中立，中國因拒絕譴責莫斯科當局、以及與俄國保持緊密的戰略夥伴關係而受到西方國家批評。

今天的數據還顯示，即便與多數主要歐洲市場和美國的貿易額下降，中國5月對俄國的出口增長了75.6%，為自俄國全面入侵烏克蘭以來的最大增幅。

隨着中國5月製造業活動連續兩個月萎縮，這些數據更加凸顯了中國這個世界第2大經濟體的弱點。

今天有報導指出，中國政府已要求中國最大的幾家銀行下調存款利率，以提振經濟。

分析師指出，此舉可能表明中國人民銀行正在考慮最快於本月降息。

澳盛銀行集團（ANZ Banking Group）吳坤（Khoon Goh，音譯）表示，這些數字是另一批令人失望的資料，「將會引發對成長的擔憂、加劇對更多政策支持的期望」。

© 2023 AFP