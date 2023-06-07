亞股走勢不一 數據顯示中國經濟持續疲軟

（法新社香港7日電） 隨着最新數據顯示中國經濟持續疲軟，外界臆測北京將推出新一波振興措施，加上投資人仍期待美國聯邦準備理事會（Fed）本月將暫停升息的情況下，亞洲股市今天走勢不一。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）據報將訪問中國，升高外界對美中關係融冰的樂觀預期心理，但在華爾街股市表現差強人意，股市缺乏題材的情況下，亞洲投資人轉趨謹慎。

同時，世界銀行（World Bank）下修明年全球經濟成長預估，對全球經濟前景提出警告。

聯準會下周決策會議也成為市場焦點。在最新數據顯示一年多來的緊縮政策已開始發揮作用下，投資人希望決策官員不要連續11次會議調高利率。

此外，報載中國當局要求國內大型行庫調降存款利率，以提振經濟。分析師稱，此舉意味着中國人民銀行考慮最快本月降息。

市場傳言布林肯將於數周內訪問北京，以讓美中關係重返正軌。布林肯原本訂於2月訪中，卻因中國間諜氣球事件而喊卡。

布林肯據報可能會見中國國家主席習近平，外界期盼兩人會面可以降低美中緊張關係。

港股今天在科技股帶動下，重拾近來漲勢；上海股市也走揚，儘管終場兩者早盤漲勢收斂。 3月來累計漲幅約20%的日經指數今天收跌1.8%，來到31913.74點。港股恆生指數則是收漲0.8%，來到19252.00點。上海綜合股價指數收盤微漲0.1%，來到3197.76點。

至於其他亞股，台北和馬尼拉股市收漲，首爾則是持平。新加坡、雪梨和威靈頓等股市都走跌。

© 2023 AFP