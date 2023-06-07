OECD上修今年全球經濟成長率至2.7% 示警復蘇路漫長

（法新社巴黎7日電） 通貨膨脹緩解再加上中國疫情解封，經濟合作暨發展組織（OECD）今天小幅上調今年世界經濟成長率預估值至2.7%，但它警告說，經濟復蘇面臨「漫漫長路」。

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總部設在巴黎的經濟合作暨發展組織預測今年全球經濟成長率將達到2.7%，高於3月預估的2.6%，並提高美國、中國和歐元區的經濟成長率預估值。但這仍低於2022年3.3%的經濟成長率。

經濟合作暨發展組織首席經濟學家隆巴德利（Clare Lombardelli）在經合組織的經濟展望報告中寫道：「全球經濟正在好轉，但要獲得強勁和可持續的成長，面臨著很長的路要走。」

隆巴德利指出：「按照過去的標準，復蘇將是薄弱的。」

經合組織對2024年全球經濟成長率預測則維持在2.9%。

經合組織說，能源價格下滑、供應鏈瓶頸的解決以及中國比預期更早的重新開放都有助於經濟復蘇。

但根據經合組織的數據顯示，剔除波動較大的食品與能源價格後的核心通膨率高於先前的預期。

經合組織說，這可能會迫使一些中央銀行進一步提高借貸成本。這些央行已經升息，以抑制消費者物價。

隆巴德利說：「一些央行必須保持緊縮的貨幣政策，直到有明確的跡象表明潛在的通膨壓力正在減弱。」

經合組織同時警告，世界各地利率的上升「愈來愈明顯可以感受到」，尤其是在房地產和金融市場。

報告中指出：「隨着投資者重新評估風險，信貸條件正在收緊，一些金融市場領域開始出現壓力跡象。」

經合組織並警告，幾乎所有國家的預算赤字和債務水準都高於疫情之前，因為必須支撐經濟以承受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封鎖和俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的衝擊。

隆巴德利說：「隨着經濟復蘇的到來，財政支持應該縮減，並更有針對性。」

© 2023 AFP