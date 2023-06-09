聯準會暫停升息希望再起 亞股大多收紅

（法新社香港9日電） 由於新數據顯示美國勞動市場進一步緊縮，使得投資人再度看好美國聯邦準備理事會（Fed）下周會議將暫停調高利率，亞洲股市今天大多數應聲收高。

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市場人士預期美國央行本月會議將暫停升息，促使本月股市大多時候走揚，利多還包括美國朝野化解提高政府債務上限僵局。外界預期若成真，將是聯準會去年展開升息循環後首度停手。

不過，加拿大和澳洲央行本周雙雙意外升息，打擊市場信心。交易商擔憂，聯準會無論如何也會跟進。

所幸昨天公布的美國上周初次申請失業給付人數增至2021年10月以來新高，且較分析師預期高許多，使得投資人更加相信聯準會在7月前會暫停升息。

上周公布的重要美國5月非農業就業數據，被解讀為勞動市場一方面夠強健，足以暗示美國經濟處於良好狀態；另方面也夠疲軟，足以讓聯準會暫緩升息。

美國股市3大指數昨天收盤全數走揚，其中標普500指數更是進入牛市。亞洲股市今天接棒上漲。

東京股市勁揚2.0%，香港和上海股市皆收高0.5%，雪梨、首爾、台北和雅加達股市也全數收紅。但威靈頓、曼谷和馬尼拉股市收黑。新加坡股市則收在平盤。

© 2023 AFP