索羅斯次子亞歷山大接班 掌理開放社會基金會

（法新社華盛頓11日電） 美國投資人索羅斯 （George Soros）正在將手下價值數以十億計美元的「開放社會基金會」（OSF）控制權交棒給他的兒子亞歷山大（Alexander）。

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根據法新社，92歲的索羅斯和37歲的亞歷山大在今天刊出的「華爾街日報」（Wall Street Journal）專訪中作上述表示。匈牙利出生的索羅斯說，亞歷山大在5個孩子中排行老2，還說這是他「應得的」。

索羅斯在1970、1980年代從事金融業，使用所累積的財富創建「開放社會基金會」（Open Society Foundations，OSF）。索羅斯經常受到保守派譴責，並常常成為反猶太主義陰謀論的目標。他的基金會支持廣泛事業和全球非政府組織（NGO），範圍從良善治理、民主建設計畫到自由公共政策倡議。他還是美國民主黨最大金主之一。

亞歷山大，又名亞歷克斯（Alex），他告訴「華爾街日報」，他個人比父親「更政治化」，他首要目標之一是反對前總統川普再度掌大位。

亞歷山大表示，在他領導下，開放社會基金會將依循父親規畫的類似道路前進，推動言論自由、刑事司法改革、保障少數民族和難民的權利，並支持自由派政治人物。

他也支持投票權、墮胎權和性別平等倡議主張。

「華爾街日報」指出，開放社會基金會董事會已於去年12月悄悄地選出亞歷山大為董事長，並說他還是父親「超級政治行動委員會」（super PAC）的主席。超級政治行動委員會是美國一種組織，可花費無限額度的資金在政治競選活動上。

開放社會基金會發言人今天向法新社證實，「亞歷山大是開放社會基金會的董事長」，但未提供有關變動時間的更多細節。

根據「華爾街日報」，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）旗下250億美元資金，大部分將用於開放社會基金會，而同時也為超級政治行動委員會未來數年預留約1.25億美元。

亞歷山大比老索羅斯更加關注美國國內政治，他已經專註於協助民主黨，要加強吸引拉丁裔選民，並提高非裔選民投票率。

亞歷山大說：「我們這邊必須更加愛國和更具包容力…一些投票給川普的人，並不意味他們就是種族主義者或是迷失方向。」 （譯者：紀錦玲)

© 2023 AFP