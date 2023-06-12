聯準會會議前投資人謹慎 亞股漲多跌少

（法新社香港12日電） 由於本周稍晚將有重要的美國通貨膨脹數據及美國聯邦準備理事會（Fed）利率決定公布，投資人抱持謹慎態度靜待消息，亞洲股市今天收盤漲多跌少。

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外界看好美國央行14日結束政策會議時，將決定不會連續第11度升息。全球股市本月因此大致呈現強勁漲勢。

過去幾周出爐的美國就業數據利多，因為一方面顯示美國經濟依舊健全，同時又提供聯準會本月暫停升息空間，令市場普遍樂觀氣氛增強。

不過，對於該如何規畫接下來最佳政策以打擊美國仍然太高的通貨膨脹率，聯準會決策委員依舊意見分歧，使得股票交易場上飄散一定程度的不確定性。

聯準會本周公布利率決定的前一天，美國將發布5月消費者物價上漲數據，這項結果可能在央行官員思考決議過程中扮演重要角色。

市場人士目前的預測是，聯準會本月會暫時停手，等到7月再宣布升息。本周還預定有日本、中國和歐元區央行將宣布貨幣政策決定。

另一方面，中國經濟復蘇疲軟的疑慮及歐洲出現更多經濟走弱跡象，也持續影響投資人情緒。

東京股市今天收盤上漲0.5%，香港股市小漲0.1%，台北、新加坡和雅加達股市也收高。但上海股市收低0.1%，首爾、威靈頓和曼谷股市同樣收黑。雪梨與馬尼拉股市則休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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