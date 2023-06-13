投資人聚焦美通膨數據 亞股隨華爾街漲勢多收高

（法新社香港13日電） 美國股市走高拉擡亞洲股市上漲，投資人等待今天稍後公布的美國關鍵通貨膨脹數據，這些數據可能在聯準會備受期待的利率決策中發揮重要作用。

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市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）連續10度升息後，14日開會將決議按兵不動，因為數據顯示美國經濟仍然健康，但跡象顯示貨幣緊縮措施開始發揮作用。

分析師看好下個月暫停升息的可能性很大，儘管他們警告，消費者物價指數若超乎預估恐迫使官員繼續升息。

市場預期借貸成本將按兵不動的樂觀心理已帶動推升本月股市走勢，美股標準普爾500指數自去年10月低點迄今漲幅達20%，進入牛市。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「聯準會料將跳過在6月會議升息，但仍將伴隨着強硬的鷹派評論，以駁斥任何認為6月暫停升息吹響升息循環告終號角的想法。」

亞股今天上午走勢不振，但在前一天華爾街股市的漲勢帶動下，終場漲多跌少。

東京、香港、上海、雪梨、首爾、威靈頓、孟買、曼谷和台北股市都走揚。新加坡、吉隆坡和雅加達股市則微幅收跌。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

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