美通膨數據降引發暫停升息預期 亞股漲跌互見

（法新社香港14日電） 美國最新公布的數據顯示通膨進一步滑降，升高市場對於聯邦準備理事會（Fed）終於將暫停升息行動的預期心理，亞洲股市今天走勢不一。

廣告 繼續瀏覽後續

市場傳聞中國將推出振興經濟措施，投資人密切關注，焦點也將放在北京本周稍晚的貨幣決策。儘管如此，香港和上海股市今天表現不振。

近來一連串的數據顯示聯準會一年多來的緊縮貨幣政策開始發揮作用之後，美國5月消費者物價指數降幅略高於預估。

本月稍早出爐的美國就業報告好壞參半，顯示勞動市場仍具韌性，但提供了聯準會本月暫停升息的空間。

美國5月消費者物價指數增幅4.0%，滑降至2021年3月以來的低點，但仍為聯準會通膨目標的兩倍。

投資人現在預測聯準會今天升息機率約10%。分析師表示，聯準會主席將會想辦法說明清楚暫停升息不代表緊縮循環已告終。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「通膨減速伴隨着充分就業對某些人來說，可能意味着美國經濟正處於軟着陸的道路上，避免陷入一年來許多人憂心即將逼近的衰退。」

「我們預期聯準會本周會議將暫停升息循環，提供更多時間了解滯後的政策效應，以及評估3月的區域銀行動蕩對貸放市場的衝擊。」

史帝弗尼可拉斯公司（Stifel Nicolaus & Co.）首席經濟學家皮耶格薩（Lindsey Piegza）說，聯準會現在料將按兵不動。她強調，聯準會開啟暫停升息之門，若過門不入，恐引發不必要的疑慮；不過，聯準會將得好好說明他們的工作還沒完成。

亞洲股市今天盤初追隨前一天的華爾街股市漲勢，但部分區域股市終場未能守住漲勢。

東京、雪梨、新加坡、威靈頓和台北股市都收漲。香港、上海、首爾、馬尼拉和雅加達股市則收跌。

© 2023 AFP