TikTok進軍電子商務 東南亞市場市佔率快速成長

（法新社新加坡15日電） 今天公布的報告顯示，中國北京字節跳動旗下短影音應用程式TikTok跨足線上購物的新冒險正在取得回報，其電子商務子公司推出僅1年後就在東南亞搶下可觀的市佔率。

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專註於新創企業的新加坡顧問公司墨騰創投（Momentum Works）在報告中寫道，電子商務平台TikTok Shop於2021年在印尼試水溫後，在2022年利用這個熱門影音應用程式的大量使用者擴大業務。

雖然TikTok Shop仍落後老牌對手蝦皮（Shopee）和來贊達（Lazada），但成長最快，去年商品交易總額（GMV）已來到約44億美元。商品交易總額就是銷售商品總價值，包括取消、退貨和退款訂單。

墨騰創投主管陳偉漢（Weihan Chen, 音譯）告訴法新社：「你可以把它視為是TikTok已經有一群為了娛樂而加入的忠實觀眾，如今試着透過不同方式將他們和他們的注意力轉化為購買和GMV。」

他說，TikTok Shop從印尼開始，「積極擴展到另外5個東南亞市場，其中許多市場擁有大量的TikTok用戶」，並投資改善其電子商務能力。

TikTok由中國網路科技巨擘字節跳動（ByteDance）所擁有。

整體而言，東南亞地區9大電子商務平台2022年的商品交易總額估計近1000億美元，比去年同期成長14%，其中總部位於新加坡的蝦皮和中國阿里巴巴集團的子公司來贊達名列前茅。

報告中說，新加坡冬海集團（Sea Limited）旗下的蝦皮佔總額中的479億美元，比去年增長13%。

來贊達以201億美元遠遠落後於蝦皮，還低於2021年的210億美元。

電子商務平台Tokopedia僅在印尼市場營運，以184億美元位居第3。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2023 AFP