中國遲未推出刺激經濟措施 亞股收低

（法新社香港19日電） 亞洲股市今天幾乎全面下挫，主因投資人對於中國當局未宣布旨在刺激經濟的提振措施感到失望。

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上周亞股強勁上漲，部分原因是市場預期北京將推出一系列刺激經濟措施以配合降息。

外界高度期待中國官員將為陷入困境的房地產業提供協助，並採取措施刺激消費活動。

雖然中國官媒報導，總理李強16日召開國務院常務會議，但關於提振經濟的具體措施不多，這對市場情緒造成打擊，並導致上周部分漲勢回落。

香港大華繼顯控股公司（UOB-Kay Hian Holdings Ltd.）主管梁偉源（Steven Leung）表示，市場「對政府政策期待過高」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說，「本周伊始，縱觀中國的走勢，投資人對振興措施的興奮情緒可能被現實取代，亦即沒有快速方法可以解決房地產市場或青年失業的問題。」

「事實上，這些經濟領域可能都需要漫長的結構性改革方能修復。中國需要推動科技、教育、金融和娛樂等產業的成長，這些產業都在習近平以安全為核心的領導下受到影響。」 華爾街股市16日收黑後，亞洲股市也表現疲軟。

東京、香港、上海、首爾、孟買、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達、曼谷和威靈頓股市均下跌，僅雪梨股市上漲。

© 2023 AFP