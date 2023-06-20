中國降息幅度低於預期 香港和上海領跌亞洲股市

（法新社香港20日電） 隨着中國央行降息幅度低於預期，升高市場憂心中國缺乏行動來啟動經濟復蘇，香港和上海股市今天領跌亞洲股市。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，即使成長減緩，經濟持續疲軟，北京的行動力仍顯不足，帶動上周全球股市反彈的樂觀情緒似乎正在消退。

中國人民銀行今天調降用來定價貸款利率的貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期LPR結束9個月的按兵不動，均下調10個基點，低於預期的15個基點。

港股恆生指數收盤下跌超過1%，容易受到借貸成本上升影響的科技公司股價首當其衝，而房地產公司股價也下跌。上海股市也收低。

荷蘭國際集團（ING）亞太研究部門主管卡奈爾（Robert Carnell）指出，由於降息幅度太小，「對於提振面臨困境的經濟不會有太大的作用」。

「即使進一步降息，我們預計未來幾個月會有更多相同的降息，也許會數度降息，但我們還是不太可能看到房地產需求出現強勁變化，營建業可能會仍然疲軟，地方政府將繼續感受到土地銷售減少和財政緊張的壓力。」

首爾、新加坡、台北、曼谷、馬尼拉和雅加達股市都下跌，但東京、雪梨和威靈頓股市上漲。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

© 2023 AFP