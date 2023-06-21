投資人觀望聯準會主席國會聽證 亞股跌多漲少

（法新社香港21日電） 亞洲股市今天大多下跌，這是受到華爾街股市走低的影響，投資人觀望美國聯準會主席鮑爾赴國會出席聽證會。

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亞股今天下跌延續本周低迷的開局，投資人對中國提振經濟的努力無感，包括新一輪降息幅度不如預期。

美股3大指數以及歐洲主要股市20日收低，拖累亞股下挫。

香港股市下跌約2%，現在已經回吐上周反彈的所有漲幅，而上海股市則收低逾1%。

雪梨、威靈頓、首爾、馬尼拉和曼谷股市收盤走跌，但東京、新加坡、台北和孟買股市收漲。

現在所有的目光都集中在華盛頓，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將於21日和22日至國會出席聽證會，提出貨幣政策半年報。

他的言論將受到密切關注，以尋找有關聯準會透過升息來對抗通膨飆升行動的線索。

澳盛銀行（ANZ Bank）的薩曼（Mahjabe Zaman）告訴彭博電視（Bloomberg Television）：「他將繼續保持鷹派。」薩曼說，仍有進一步升息的風險。

聯準會在連續10度升息後，上周維持利率不變，但暗示會進一步升息以控制物價。

© 2023 AFP