投資韓國25億美元 Netflix執行長：對當地是契機

（法新社首爾22日電） 影音串流平台Netflix共同執行長薩蘭多斯於4月承諾未來4年對韓國內容產業投資25億美元，他今天又說，Netflix在韓國的25億美元投資對當地產業來說是一項「契機」。

廣告 繼續瀏覽後續

韓國是Netflix最大的電視劇和電影供應方之一，薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，公司正在韓國「進行長期投資」。韓國為Netflix帶來了全球熱門影集「魷魚遊戲」（Squid Game）、「黑暗榮耀」（The Glory）等夯劇。

薩蘭多斯今天在韓國首爾概述了這筆25億美元資金將如何運用，更稱讚「韓國創意產業界與Netflix之間的極佳合作關係」。

他向記者表示：「例如，2022年至2025年之間，Netflix在韓國製作的作品中，有1/5將出自於新人編劇或新人導演之手。」

薩蘭多斯還說：「我的看法是，隨着商業的發展，契機也隨之而來。像我們這樣的創意企業與網路產業之間有着明確、直接和共生的關係。」

韓國總統尹錫悅4月在美國華府進行國是訪問時，曾和薩蘭多斯會面，薩蘭多斯當面承諾未來4年將對韓國內容產業投資25億美元，並於會後對外宣布。

© 2023 AFP