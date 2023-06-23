市場憂升息潮 亞股收跌

（法新社香港23日電） 世界多國央行一系列升息措施，再掀市場對於全球經濟的擔憂，亞洲股市今天收跌。

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市場在六月上半月充滿樂觀情緒，因為相信美國聯邦準備理事會（Fed）將會結束升息循環，但這股樂觀情緒已被擔憂取代，市場憂心官員為對抗頑固通膨，未來仍將數次升息。

聯準會上周決定維持6月利率按兵不動，連續10次升息的腳步為之暫停，一度讓市場增添信心，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）21日警告可能需要持續升息，令投資人失去信心。

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）昨天出乎意料升息2碼，瑞士及挪威官員也繼續升息。上周，歐元區（Eurozone）、澳洲及加拿大也調高利率。

與此同時，在日本通膨增幅高於預期後，市場猜測日本央行「日本銀行」（Bank of Japan）是否會放棄超寬鬆貨幣政策。

土耳其也已改變利率政策，將基準利率提高近一倍。土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）過去兩年曾實行非典型貨幣政策，藉由降息對應高通膨。

鮑爾在國會作證時告訴議員，今年再升息兩次是「很好的猜測」。

景順顧問公司（Invesco Advisers）的胡伯（Kristina Hooper）指出，今年再升息兩次可能導致「嚴重衰退。」

東京股市日經225指數下跌1.5%，收32781.54點；香港恆生指數下挫1.7%，收18889.97點；上海證券交易所今天因國定假日休市。

此外，雪梨股市也挫跌逾1%。首爾、新加坡、孟買、曼谷、雅加達、馬尼拉、威靈頓股市也收黑。

© 2023 AFP