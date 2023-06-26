俄羅斯兵變掀憂 亞洲股市多收跌

（法新社香港26日電） 俄羅斯上周末驚傳兵變未遂，引發市場對於這個擁核國家的擔憂，投資人密切關注俄國情況，亞洲股市今天多收跌，盧布彙價走貶。

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法新社報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在率兵抵達莫斯科前取消進軍行動，但分析師指出，這次兵變顯示俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對權力的掌控比先前預料還要脆弱。

這起事件也增添股市不安。投資人最近經歷的漲勢在上周翻黑，因為多國為對抗居高不下的通膨而持續升息，引發市場擔憂。

隨着投資人對俄羅斯事態發展做出反應，盧布兌美元彙價跌至87比1，創去年3月蒲亭入侵烏克蘭初期以來新低。

瑞典北歐斯安銀行（SEB AB）新興市場策略師麥葉森（Erik Meyersson）表示：「儘管普里格津兵變可能並未直接引起較大的市場波動，但這可能急劇發生變化，端看未來幾個月俄羅斯政局發展。」

麥葉森指出：「對於俄羅斯內部政治問題，市場可能變得更加敏感。」

東京股市日經225指數下跌0.3%，收32698.81點；香港恆生指數下挫0.5%，收18794.13點；上海證券交易所綜合股價指數下跌1.5%，收3150.62點。

雪梨、台北、曼谷、新加坡、孟買以及威靈頓股市也下跌，但首爾、馬尼拉及雅加達股市上揚。

© 2023 AFP