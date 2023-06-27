投資人持續關注俄羅斯與央行 亞股多數收高

（法新社香港27日電） 亞洲股市經歷一周多走跌後，今天收盤大多上揚。但對於各國中央銀行是否打算繼續調高利率來打擊頑強的通貨膨脹，投資人依舊感到不安。

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儘管俄羅斯兵變事件流產後，股票交易商的疑慮減退，市場氣氛較為樂觀；但俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治面臨歷來最大考驗，投資人仍密切關注這個擁有核武國家的後續情勢。

另一方面，中國國務院總理李強今天表示，北京將推出新措施來振興疲軟的國家經濟及刺激內需。這番發言也鼓舞市場信心。

隨着歐洲東部情勢暫時稍微較不令人擔憂，投資人焦點轉向對抗通貨膨脹的戰役。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周警告，利率很可能有必要再調高。這使得原本冀望美國央行官員已經快要結束貨幣緊縮循環的市場看法受到打擊。

聯準會本月雖然按兵不動，但一些其他國家的央行卻繼續升息，並預告還有升息行動。分析師警告，投資人今年還會面臨更多痛苦。同時愈來愈多人擔憂，貨幣緊縮可能將經濟推向衰退，如同歐元區已經發生的情況。

美國股市昨天收低，但亞洲股市今天大致未受影響，收盤漲多跌少。其中香港股市結束連續5個交易日下跌，收盤上揚1.9%；上海股市也收高1.2%，雪梨、新加坡、威靈頓和曼谷股市同樣收紅。

不過，東京股市收盤下跌0.5%，首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市也收黑。

© 2023 AFP