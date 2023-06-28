紐西蘭總理希金斯訪中 雙方簽定多項貿易協議

（法新社北京28日電） 中國和紐西蘭兩國領導人今天在北京會談，雙方簽定一系列旨在促進兩國貿易的協議。

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紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）正在中國進行為期多天、多城市的訪問，以招攬生意並幫助他的國家擺脫選舉年的經濟衰退。

希金斯昨天會見中國國家主席習近平後，今天在人民大會堂會晤中國國務院總理李強，受到來自中國人民解放軍48人樂隊的歡迎。

希金斯此行淡化中國侵犯人權、台灣緊張局勢以及北京默許俄羅斯全面入侵烏克蘭的任何批評，稱許這次會晤重新確認兩國之間的「重要經濟聯繫」。

希金斯說：「我們的貿易關係每年價值超過400億紐元（約240億美元）。」他並強調需要「重新確認我們與中國的重要經濟聯繫」。

李強則熱烈歡迎希金斯來訪，稱他是「一位年輕有為的政治家」，並感謝他「上任不到半年」就來訪。

雙方簽定有關貿易、農業、林業、教育、科學和創新等多項協議。

面對紐西蘭內部的批評聲浪，希金斯堅稱，與中國的「牢固經濟關係，有助於促進紐西蘭經濟復蘇」。

紐西蘭經濟在今年稍早陷入衰退，原因是出口下降和該國最重要的農業產業放緩。

威靈頓的西方盟友長期以來一直擔心，紐西蘭經濟過度依賴對中貿易。

© 2023 AFP