美國經濟數據樂觀 亞股普遍收高

（法新社香港28日電） 市場投資人評估最新的數據顯示美國經濟在面臨升息之際仍具韌性，同時也考量當局可能緊縮貨幣政策以平抑通膨，亞洲股市今天漲多跌少。

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在一連串數據緩解經濟可能陷入衰退的疑慮，加上投資人也樂見中國矢言提振經濟的承諾等正面因素帶動下，前一天的華爾街股市走高。

然而，媒體報導華府可能對出口中國的人工智慧晶片祭出管制，也對市場心理造成衝擊。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天在一場募款活動上表示，經濟學家之前預估美國經濟將陷入衰退，並未成真。

拜登說：「迄今已11個月了，猜怎麼著？我不認為會出現。」他搬出穩健的就業成長，以及抗通膨措施。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）則指出，（經濟）部門的衰退有落差，這讓聯邦準備理事會（Fed）對抗通膨任務更加困難。

他指出，升息後首當其衝的房地產產業目前表現不俗，同時在製造業陷入衰退之際，服務業卻呈現成長。

他說：「勞動市場和消費者的韌性並未降低通膨壓力，反而是助長。整體而言，數據告訴我們，聯準會必須維持緊縮政策。」

亞洲股市今天普遍收高，日本、香港、雪梨、新加坡、威靈頓和台北股市都收漲。上海股市平盤作收，首爾股市則收跌。

© 2023 AFP