LVMH執行長阿爾諾現身中國 偕同兒女視察門市

（法新社北京29日電） 中國社群媒體微博貼文顯示，法國億萬富翁、酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾本周帶著兒女現身中國視察門市，盼在COVID-19疫情過後重建與中國的商業關係。

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阿爾諾（Bernard Arnault）是全球第2大富豪，僅次於電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。

微博瘋傳的貼文顯示，有民眾於27日看到阿爾諾在北京視察北京SKP和三里屯太古里購物商場的門市。

貼文還指出，阿爾諾昨天在成都市參訪國際金融中心和其他高檔商店時被人認出。

中國官媒也引用微博上的影片報導阿爾諾此次來訪。

影片可以看到，阿爾諾和他的2名孩子同行，分別是香水暨時裝品牌迪奧（Dior）負責人黛爾芬．阿爾諾（Delphine Arnault），以及LV手錶開發和行銷總監尚恩．阿爾諾（Jean Arnault）。

中國對奢侈品市場至關重要，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發前，全球有1/3奢侈品是中國買單。

瑞士銀行集團（UBS AG）分析師團隊指出，疫情對奢侈品產業帶來沉重打擊，2022年中國在奢侈品消費市場佔比降至17%，但今年會是「中國消費者年」。

© 2023 AFP